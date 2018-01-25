Bariyere çarpan otomobil ikiye bölündü

Şanlıurfa'da, gece saatlerinde Recep Tayyip Bulvarı üzerindeki üst geçitte, Mardin yönünden kent merkezine ilerleyen Mahmut Sarıtemur’un (22) kullanıldığı otomobille yağışlı havada ıslak zeminde direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan otomobil, üst geçidin demir bariyerlerine çarptı.

OTOMOBİLİN ARKA KISMI FIRLADI

Otomobil, sol şeritte ortadan ikiye bölünerek dururken arka kısmı yaklaşık 20 metre uzağa fırladı. 3 kişinin yaralandığı kazayı gören vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla olay yerine gelen ekipler, otomobildeki sürücünün olay yerinde öldüğünü saptarken, diğer 2 yaralıyı ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.