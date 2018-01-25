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Bariyere çarpan otomobil ikiye bölündü

Şanlıurfa’da bir üst geçidin demir bariyerlerine çarparak ikiye bölünen otomobilin sürücüsü hayatını kaybderken, 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

DHA | 25.01.2018 - 10:44..
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Şanlıurfa'da, gece saatlerinde Recep Tayyip Bulvarı üzerindeki üst geçitte, Mardin yönünden kent merkezine ilerleyen Mahmut Sarıtemur’un (22) kullanıldığı otomobille yağışlı havada ıslak zeminde direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan otomobil, üst geçidin demir bariyerlerine çarptı.

Bariyere çarpan otomobil ikiye bölündü

OTOMOBİLİN ARKA KISMI FIRLADI

Otomobil, sol şeritte ortadan ikiye bölünerek dururken arka kısmı yaklaşık 20 metre uzağa fırladı. 3 kişinin yaralandığı kazayı gören vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Bariyere çarpan otomobil ikiye bölündü

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla olay yerine gelen ekipler, otomobildeki sürücünün olay yerinde öldüğünü saptarken, diğer 2 yaralıyı ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Bariyere çarpan otomobil ikiye bölündü

Bariyere çarpan otomobil ikiye bölündü



Bariyere çarpan otomobil ikiye bölündü




Bariyere çarpan otomobil ikiye bölündü



Bariyere çarpan otomobil ikiye bölündü



Bariyere çarpan otomobil ikiye bölündü

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