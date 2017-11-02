Bariyere çarpan otomobilde sıkışan çifti itfaiye kurtardı

Suriye İnsan Hakları Ağı, ekim ayında Esad rejiminin Suriye'de en az 20 kişiye işkence yaparak öldürdüğünü tespit etti.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, kıymanın 29 kuşbaşının ise 31 liradan satışa çıkarılacağını açıkladı.

İki hafta sonra baba olacak olan ünlü futbolcu Muslera, bebeği için alışverişe çıktı.

1 Şemdinli'de 8 şehit Türk Silahlı Kuvvetleri, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 6 asker ile 2 korucunun şehit düştüğünü açıkladı.

2 İngiliz Parlamentosu'nda konuşan FETÖ'cülere protesto "15 Temmuz'dan beri Türkiye'nin hep yanındayız" diyen İngiltere'nin parlamentosunda konuşan FETÖ'cüler, protesto şoku yaşadı.

3 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Edip Uğur yorumu Balıkesir'deki görevinden istifa eden Edip Uğur'un tehdit iddiasını değerlendiren Erdoğan, "Bu konuda bize ulaşan bilgi yok" dedi.

4 Jennifer Lopez nasıl aşık olduğunu anlattı Dokuz aydır birlikte olan Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez, Vanity Fair dergisine ilişkileri hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

5 Avukat Kudbettin Kaya'ya suikast anı Bakırköy'de bir restoranda düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden avukat Kudbettin Kaya'nın suikastine ait görüntüler çıktı.

6 Murathan Mungan Osman Kavala'ya kefil oldu FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan Osman Kavala'nın tutuklanmasına bir tepki de şair Murathan Mungan'dan geldi.