taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.064
USD
3,8031
EURO
4,4315
ALTIN
156,07
PETR
60,5800

Bariyere çarpan otomobilde sıkışan çifti itfaiye kurtardı

Adana'da otoban girişindeki bariyerlere çarpan ve otomobilde sıkışan sürücü Kadir Abul ve yanında bulunan eşine ilk müdahale yapıldı.

02.11.2017 - 11:06
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Kaza, sabah karşı Mithat Özsan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yönetimindeki 63 FK 767 plakalı otomobille otobana girmek isteyen Kadir Abul, bariyerlere çarptı.

Bariyere çarpan otomobilde sıkışan çifti itfaiye kurtardı

Ağır hasar gören araçta sıkışan Kadir Abul ve yanındaki Gülsüm Abul'a ilk müdahaleyi yoldan geçen araçların sürücüleri yaptı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bulundukları yerlerden çıkarılamayan yaralı çifti, çağrılan Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi kurtardı. Abul çifti, ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bariyere çarpan otomobilde sıkışan çifti itfaiye kurtardı

Bariyere çarpan otomobilde sıkışan çifti itfaiye kurtardı

Bariyere çarpan otomobilde sıkışan çifti itfaiye kurtardı

İlginizi Çekebilir
Afyonkarahisar'da 3 TIR çarpıştı
Afyonkarahisar-Uşak karayolunun 60. kilometresinde birbirleriyle çarpışan 3 TIR'da yangın çıktı, 2'si alevlerin arasında kalan 3 sürücü öldü
Adana'da sokak ortasında cinayet
Adana'da, abisine ait gece kulübünü kapattıktan sonra evine giderken silahlı saldırıya uğrayan Fikri Durmaz, hayatını kaybetti.
Aranan DHKP-C üyesi Aydın'da yakalandı
Terör örgütü DHKP-C'ye üye olmaktan aranan D.T., Aydın'da yapılan yol denetiminde yakalandı.
3 TIR çarpıştı şoförler hayatını kaybetti
Afyonkarahisar-Uşak karayolunda 3 TIR çarpıştı. Çıkan yangında 2 TIR şoförü hayatını kaybetti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şemdinli'de 8 şehit

Şemdinli'de 8 şehit

317
İngiliz Parlamentosu'nda konuşan FETÖ'cülere protesto

İngiliz Parlamentosu'nda konuşan FETÖ'cülere protesto

105
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Edip Uğur yorumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Edip Uğur yorumu

89
Jennifer Lopez nasıl aşık olduğunu anlattı

Jennifer Lopez nasıl aşık olduğunu anlattı

29
Avukat Kudbettin Kaya'ya suikast anı

Avukat Kudbettin Kaya'ya suikast anı

28
Murathan Mungan Osman Kavala'ya kefil oldu

Murathan Mungan Osman Kavala'ya kefil oldu

72
Meral Akşener'e NED destekli başdanışman

Meral Akşener'e NED destekli başdanışman

106
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM