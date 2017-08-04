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Kadıköy'de bariyerler servis minibüsüne saplandı

Kadıköy'de meydana gelen trafik kazasında, servis minibüsünün motor kısmından içeri giren demir bariyerler, arka camdan çıktı.

04.08.2017 - 09:00
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İstanbul Kadıköy'de E-5 Karayolu Uzunçayır mevkisinde, İsmail Ünlü kontrolündeki servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta şeritte bulunan demir bariyerlere çarptı.

Kazada, demir bariyerler minibüsün motor kısmından girerek arka camdan çıktı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

ŞOFÖR ŞOK GEÇİRDi

Minibüse saplanarak şoför koltuğunun yanından geçen bariyerlerin arka koltukları parçalayarak arka camdan çıktığı kazada yara almadan kurtulan ve kısa süreli şok geçiren sürücüyü çevredekilerle itfaiye ekipleri sakinleştirdi.

"ARAÇ SIKIŞTIRDI"

Aracına saplanan bariyerin itfaiye ekipleri tarafından kesilmesini izleyen sürücü Ünlü, yaptığı açıklamada, seyir halindeki bir aracın kendisini sıkıştırdığını ve kazanın bu nedenle meydana geldiğini iddia etti.

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