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Bariyerlere çarpan genç sürücü hayatını kaybetti

Anadolu Otoyolu Kocaeli geçişinde beton bariyere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

AA | 12.04.2018 - 04:21..
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24 yaşındaki Salim Keleş idaresindeki 34 US 780 plakalı otomobil, otoyolun Çayırova ilçesi Şekerpınar Gişeleri mevkisi İstanbul istikametinde kontrolden çıkarak beton bariyere çarptı.

Bariyerlere çarpan genç sürücü hayatını kaybetti

Bariyerlere çarpan genç sürücü hayatını kaybetti VİDEO

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Keleş'i bulunduğu yerden çıkardı.

Sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen sürücünün cesedi Gebze Fatih Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan gişelerdeki trafik, söz konusu otomobilin çekilmesiyle normale döndü.

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