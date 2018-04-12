Bariyerlere çarpan genç sürücü hayatını kaybetti

Rusya ile S-40 anlaşmasının tamamlandığını belirten Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, ikinci aşamadaki hedefin hava savunma sistemini ortak üretmek olduğunu dile getirdi.

Türkiye kendi hava ve savunma sisteminin peşinde

İsrail, Hırvatistan'dan sonra Kolombiya'ya da kullanılmış F-16'larını satıyor. İki ülke arasında anlaşma yapılırken, satış tarihinin açıklanması bekleniyor.

Rusya'nın Mısır'a uyguladığı uçuş yasağının kaldırıldığı ve ilk uçuşun gerçekleştirildiği belirtildi.

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Bir sürücünün kaçtığı kazada 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde iki otomobil kaza yaptı. Meydana gelen kaza sonrası sürücülerden biri olay yerinden kaçarken, 4 kişi yaralandı.