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Bariyerlere çarpan otomobil yanarak hurdaya döndü

Eypsultan'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği lüks otomobil, bariyerlere çarptıktan sonra alev alev yandı.

DHA | 05.02.2018 - 01:15..
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Hasdal Kavşağı Kağıthane sapağında meydana gelen kazada, seyir halindeki 34 ZH 8458 plakalı lüks otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle orta bariyerlere çarptı.

Bariyerlere çarpan otomobil yanarak hurdaya döndü

ARAÇ, YANARAK KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Çarpmanın ardından otomobilin motor kısmında yangın çıktı. İlk olarak diğer araç sürücülerinin yangın tüpleriyle müdahale ettiği yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, yanan lüks araçtan geriye demir yığınları kaldı.

Kaza nedeniyle Hasdal Sapağı Alibeyköy yönü ve Kemerburgaz-TEM bağlantı yolunda trafik yoğunluğu oluştu.

Bariyerlere çarpan otomobil yanarak hurdaya döndü

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