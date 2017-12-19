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Bariyerlere çarpan otomobilde sıkıştı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan araç, yapımı devam eden alt geçit çalışmaları içindeki bariyerlere çarptı.

DHA | 19.12.2017 - 03:21..
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Mesudiye mevkinde meydana gelen kazada, İnegöl'den Ankara istikametine seyir halinde olan Hayrettin Coşkun(51) yönetimindeki 43 YB 878 plakalı otomobil, altyapı çalışmaları nedeniyle daralan yolda kontrolden çıktı. Savrulan araç beton bariyerlere çarptı.

Bariyerlere çarpan otomobilde sıkıştı

HURDAYA DÖNEN ARAÇTA SIKIŞTI

Şiddetli çarpmanın beton bariyerleri de devirdiği kazada yaralanan sürücü otomobilde sıkıştı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü için herkes seferber oldu. Bacakları sıkışan Coşkun, kaza yerine gelen İnegöl İtfaiyesi Arama Kurtarma ekipleri tarafından aracın bir kısmı demir makasla kesilerek çıkarıldı.

İlk tedavisi olay yerinde yapılan Coşkun, ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bariyerlere çarpan otomobilde sıkıştı- VİDEO



Bariyerlere çarpan otomobilde sıkıştı

Bariyerlere çarpan otomobilde sıkıştı

Bariyerlere çarpan otomobilde sıkıştı

Bariyerlere çarpan otomobilde sıkıştı

Bariyerlere çarpan otomobilde sıkıştı

Bariyerlere çarpan otomobilde sıkıştı

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