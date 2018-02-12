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Bariyerlere çarpan otomobildeki çifti ölüm ayırdı

İzmit'te sağanak yağış yüzünden kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu sürücü yaralanırken eşi hayatını kaybetti.

DHA | 12.02.2018 - 02:19..
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İzmit Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde bulunan Adalet Köprüsü mevkiinde meydana gelen kazada, Hasan Fidan (52) idaresindeki 34 KSA 88 plakalı otomobil, yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Kazada, Hasan Fidan ve eşi Semiha Fidan (41) araçta sıkıştı.

Bariyerlere çarpan otomobildeki çifti ölüm ayırdı

SÜRÜCÜNÜN EŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen 112 Acil ekibi Semiha Fidan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. İtfaiye ekibi yaralanan Hasan Fidan'ı araçtan çıkardı. Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hasan Fidan tedavi altına alındı. Semiha Fidan'ın cenazesi araçtan çıkarılarak morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bariyerlere çarpan otomobildeki çifti ölüm ayırdı

Bariyerlere çarpan otomobildeki çifti ölüm ayırdı

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