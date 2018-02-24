taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.522
USD
3,7906
EURO
4,6614
ALTIN
161,93
PETR
67,3100

Bariyerlere çarpan otomobilin ön camından kaputa fırladı

Bursa'da, kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobilde bulunan Gülli Çap, ön camdan aracın ön kaputuna fırladı. Ağır yaralanan Çap ve sürücü eşi, hastaneye kaldırıldı.

DHA | 24.02.2018 - 12:56..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Orhangazi-Bursa Karayolu Karsak Boğazı mevkisinde meydana gelen kazada, emekli polis memuru Enver Çap yönetimindeki 34 YJ 9982 plakalı otomobil, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı.

Yolda zikzaklar çizen otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpışmanın şiddeti ile sürücünün eşi Gülli Çap ön camdan fırladı.

Bariyerlere çarpan otomobilin ön camından kaputa fırladı

Aracının ön kaputunun üstüne düşen Gülli Çap, ağır yaralandı. Sürücü Enver Çap ise araçta sıkıştı.

KAPUTUN ÜSTÜNDE MÜDAHALE EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, ön kaputta ağır yaralı halde yatan Gülli Çap'a ilk müdahaleyi yaptı. Araç içinde sıkışan Enver Çap, eşinin kurtarılmasını izledi.

Bariyerlere çarpan otomobilin ön camından kaputa fırladı

Gülli Çap, müdahalenin ardından sedyeye alındı, eşi ise itfaiye tarafından araçtan çıkarıldı. Ayakta tedavi edilen Enver Çap, eşinin yanına giderek destek olmaya çalıştı. Ağır yaralı kadın ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Bariyerlere çarpan otomobilin ön camından kaputa fırladı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Melis bebek için yapılan çağrıyı duyan koştu
Artvin'de, 6 ay önce lösemi teşhisi konan 9 aylık Melis bebek ile ilik nakli bekleyen tüm hastalar için sosyal medya üzerinden kampanyayla 3 günde 283 kök hücre bağışı yapıldı.
Türkiye Barolar Birliği Anıtkabir'e çıktı
TBB tarafından bugün Ankara'da düzenlenecek olan, 'Türkiye Barolar Birliği ve Barolar Türkiye'dir' konulu toplantıya katılmak için kente gelen binlerce avukat cübbeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti.
Av sezonu sona erdi
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünden, yarın yurtta genel av yasağının başlayacağı bildirildi.
Ali Kırca öğrencilerle buluştu
Yıllardır ekranlarda görünmeyen Ali Kırca, dün özel bir üniversitedeki söyleşide görüntülendi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ermeni Soykırımı var diyen 5 Türk vekil

Ermeni Soykırımı var diyen 5 Türk vekil

379
Ali Kırca öğrencilerle buluştu

Ali Kırca öğrencilerle buluştu

66
Yunanistan Kardak krizinde Lozan’a güveniyor

Yunanistan Kardak krizinde Lozan’a güveniyor

150
Alman basınından 3. Havalimanı analizleri

Alman basınından 3. Havalimanı analizleri

80
İyi Parti ve Saadet'in adayı: İlker Başbuğ

İyi Parti ve Saadet'in adayı: İlker Başbuğ

125
Jandarma'ya ilk ATAK teslim edildi

Jandarma'ya ilk ATAK teslim edildi

78
Taksicinin turistlerle taksimetre kavgası

Taksicinin turistlerle taksimetre kavgası

225
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM