Bariyerlere çarpan TIR'daki 23 ton sarımsak yola saçıldı

Akşam saatlerinde Akabe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Gaziantep'in Araban İlçesi’nden yüklediği sarımsakları Şanlıurfa'ya getiren 42 yaşındaki Ahmet A.'nın kullandığı 27 Y 9480 plakalı TIR, yokuştan inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak durdu. Kazada yaralanan olmazken, dorsede bulunan 23 ton sarımsağın büyük bölümü yola saçıldı.

Sarımsakların üzerinden geçen araçlar, yolun kayganlaşmasıyla yokuşta zor anlar yaşadı. ihbar üzerine gelen polisler, ulaşımıtek şeritten sağlarken bu arada yola dökülen sarımsaklar da temizlendi.











