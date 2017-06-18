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Bariyerlere saplanan otomobilde bir kişi öldü

Sakarya Pamukova'da kontrolden çıkan bir otomobil bariyerlere saplandı. 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

18.06.2017 - 16:00
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kaza

Kaza Mekece Mahallesi İznik yol ayrımında meydana geldi. Emin Şirin Özen (65) yönetimindeki 11 RA 569 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp bariyerlere çarptı.

ARACIN İÇİNDE 5 KİŞİ VARDI

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar Emin Şirin Özen, Nazife Şirin Özen (59) Özlem Şirin Özen (28), İnci Özen (4) ve Doğa Özen (4), itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bariyerlere saplanan otomobilde bir kişi öldü

Bariyerlere saplanan otomobilde bir kişi öldü

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılardan Nazife Şirin Özen, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bariyerlere saplanan otomobilde bir kişi öldü

Bariyerlere saplanan otomobilde bir kişi öldü





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