taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.62835
Euro
7.6904
Altın
1199.2
Borsa
92723.4

'Barkod alın' uyarısı yüzünden dayak yedi

Şanlıurfa'nın Akçakale Devlet Hastanesi'nde görevli erkek hemşire Uğur Akpolat, barkot alması için uyardığı hasta yakınları tarafından tekme tokat dövüldü.

DHA | 03.09.2018 - 08:27..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Akçakale Devlet Hastanesi'nde öğle saatlerinde, acil serviste görevli hemşire Uğur Akpolat, muayene olmak için barkot almasını istediği bir hasta yakınıyla tartıştı.

Tartışma sırasında iddiaya göre kimliği belirlenemeyen hasta yakınları, Akpolat'ı tekme tokat dövmeye başladı. Güvenlik görevlileri araya girerek kavgayı sonlandırdı.

'Barkod alın' uyarısı yüzünden dayak yedi

KAŞINA DİKİŞ ATILDI

Kaşı açılan, boynundan morluklar oluşan Akpolat, acil serviste tedaviye alındı. Akpolat'ın kaşına dikiş atılırken, kaçan saldırganların yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Uğur Akpolat’ın fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşan meslektaşları, duruma tepki gösterip, sağlıkta yaşanan şiddetin son bulmasını istedi.

'Barkod alın' uyarısı yüzünden dayak yedi


'Barkod alın' uyarısı yüzünden dayak yedi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rus askeri uzman S-400'ü anlattı

Rus askeri uzman S-400'ü anlattı

42
Emre Aşık feribotta saldırıya uğradı

Emre Aşık feribotta saldırıya uğradı

39
Fetullahçı teröristler hesap veriyor

Fetullahçı teröristler hesap veriyor

13
Başkan Erdoğan Kırgızistan'da

Başkan Erdoğan Kırgızistan'da

44
İstanbul Boğazı'nın yeni kuralları

İstanbul Boğazı'nın yeni kuralları

21
Almanya'da polisler göçmen karşıtlarına saldırdı

Almanya'da polisler göçmen karşıtlarına saldırdı

45
Drone eğitimi alan terörist yakalandı

Drone eğitimi alan terörist yakalandı

30
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM