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Barlar sokağında 467 polisle arama

Bodrum'da bulunan ünlü barlar sokağında 467 polisle huzur operasyonu düzenlendi.

İHA | 04.08.2018 - 02:10..
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Emniyet ekiplerinin girdiği Bodrum'daki ünlü gece kulüplerinin bulunduğu barlar sokağında arama yapıldı. Eğlence mekanları didik didik arandı.

Barlar sokağında 467 polisle arama


TERÖR EKİPLERİ DE OPERASYONA KATILDI

Polisler bir yandan kimlik sorgulaması yaparken bir yandan da üst araması ve personel sorgulaması yaptı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Cüneyt Yörükoğlu yönetiminde ki operasyona, Asayiş, narkotik, kaçakçılık ve terör şube ekiplerinden 467 polis ve 2 polis köpeği görev aldı.

Barlar sokağında 467 polisle arama


SİLAH, ESRAR VE HAP ELE GEÇİRİLDİ

Türkiye'nin ve Bodrum'un en ünlü eğlence mekanlarına giren polis ekipleri yaklaşık 2 saat boyunca işletmeleri aradı.

Dj kabininden, bar arkasına, sanatçı kulislerinde personel odalarına kadar arama yapan polisler aranmadık yer bırakmadı. Kimlik sorgularında 27 aranan şahıs yakalanırken, 4 tane ruhsatsız silah, 20 gram esrar ve 15 ecstacy hap ele geçirildi.

Barlar sokağında 467 polisle arama


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