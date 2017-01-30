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Baronun atadığı avukat Gülen'i savunmadı

İzmir'deki FETÖ davasında baro tarafından prosedür gereği Fetullah Gülen'i savunması için atanan avukat bu görevi kabul etmedi.

30.01.2017 - 20:00
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Baronun atadığı avukat Gülen'i savunmadı

Bin 300 sayfalık iddianamenin İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesinin ardından FETÖ/PDY’nin 15 Temmuz’daki darbe girişimine ilişkin 152’si tutuklu 270 sanığın yargılandığı dava, Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü’ndeki duruşma salonunda saat 09.30’da başladı.

AVUKAT GÜLEN'İ SAVUNMAYI KABUL ETMEDİ

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen oturumda, 151 tutuklu, 108 tutuksuz sanık ile taraf avukatları hazır bulundu. İlk olarak yoklama ile başlayan duruşmada ardından mahkeme heyeti kimlik kontrolü yaptı. Sanıklara iletişim, medeni hal, eğitim ve aylık geliri bilgileri ile meslekten ihraç edilip edilmediğine dair mahkeme heyeti sorular sordu. Ayrıca İzmir Barosu tarafından FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’i savunması için bir avukatın atandığı mahkeme heyetine iletildi. Atanan avukatın ise Gülen’i savunmayı kabul etmediği ve bunun için dilekçe vereceği öğrenildi.

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