Barselona saldırısının faili İspanya'nın muhbiri çıktı

İspanyol Gizli Servisi tarafında yapılan açıklamada, uyuşturucu suçlamalarıyla hapiste yatan Abdelbaki Essati ile 2014 yılında irtibata geçildiği ve kendisinden gayriresmi yollardan Ulusal İstihbarat Merkezi'ne radikal gruplar hakkında bilgi sağlaması istendiği belirtildi.

ÖLENLERİN ÇOĞU TURİSTTİ

Essati 16 Ağustos'ta Barselona'nın ünlü caddesindeki araçlı saldırıdan bir gün önce kentin güneyindeki hücre evinde kazayla gerçekleşen patlamada ölmüş, hayatta kalan ve Essati'nin yönetiminde olan diğer saldırganlar ise Las Ramblas caddesindeki saldırıyı gerçekleştirmişti.



Turistik Las Ramblas caddesinde araçla yapılan saldırıda ölenlerin büyük çoğunluğu turistti