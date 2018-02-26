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Barselona'da Fuar'a katılan Kral'a Katalanlardan tepki

Barselona'da düzenlenen iletişim fuarında, Kral 6. Felipe'yi bağımsızlık hareketinin bastırılmasına destek vermekle suçlayan Katalanlar kralın Barselona ziyaretini protesto etti.

Haber Merkezi | 26.02.2018 - 17:26..
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İspanya Kralı 6. Felipe, bağımsızlık referandumundan bu yana ilk Katalonya ziyaretinde protesto eylemleriyle karşılandı.

Barselona'da Fuar'a katılan Kral'a Katalanlardan tepki

KRAL YUHALANDI

Barselona'da düzenlenen mobil iletişim teknolojileri fuarı Dünya Mobil Kongresi'ne katılmak üzere 5 ay aradan sonra Katalonya'ya gelen kral, bağımsızlık yanlıları tarafından yuhalandı.

Monarşi karşıtı sloganlar atan eylemciler ile çevik kuvvet ekipleri arasında arbede çıktı.

İspanya Kralı Felipe Barselona'da istenmedi - VİDEO

POLİSLERDEN GÖSTERİCİLERE DAYAK

İspanyol yönetimine bağlı olan yerel güvenlik güçleri, polisler, çıkan olaylarlarda göstericilere sert müdahalerlerde bulundu. Copunu kullanmaktan kaçınmayan İspanyol polisler, Katalan göstericilere adeta dayak attı.

RESMİ TÖREN REDDEDİLDİ

Öte yandan Katalan yetkililer de Kral Felipe'yi karşılamak için resmi tören düzenlemeyi reddetti.

Barselona Belediye Başkanı Ada Colau, kralı bağımsızlık hareketinin bastırılmasına destek verdiği için protesto ettiğini belirtti.

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