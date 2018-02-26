Barselona'da Fuar'a katılan Kral'a Katalanlardan tepki

İspanya Kralı 6. Felipe, bağımsızlık referandumundan bu yana ilk Katalonya ziyaretinde protesto eylemleriyle karşılandı.
KRAL YUHALANDI
Barselona'da düzenlenen mobil iletişim teknolojileri fuarı Dünya Mobil Kongresi'ne katılmak üzere 5 ay aradan sonra Katalonya'ya gelen kral, bağımsızlık yanlıları tarafından yuhalandı.
Monarşi karşıtı sloganlar atan eylemciler ile çevik kuvvet ekipleri arasında arbede çıktı.
İspanya Kralı Felipe Barselona'da istenmedi - VİDEO
POLİSLERDEN GÖSTERİCİLERE DAYAK
İspanyol yönetimine bağlı olan yerel güvenlik güçleri, polisler, çıkan olaylarlarda göstericilere sert müdahalerlerde bulundu. Copunu kullanmaktan kaçınmayan İspanyol polisler, Katalan göstericilere adeta dayak attı.
RESMİ TÖREN REDDEDİLDİ
Öte yandan Katalan yetkililer de Kral Felipe'yi karşılamak için resmi tören düzenlemeyi reddetti.
Barselona Belediye Başkanı Ada Colau, kralı bağımsızlık hareketinin bastırılmasına destek verdiği için protesto ettiğini belirtti.