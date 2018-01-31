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Barselona'da Puigdemont'a destek yürüyüşü

Katalonya Özerk Yönetimi'nde yapılması beklenen yeni başkanlık seçiminin ertelenmesi üzerine eski lider Charles Puigdemont’a destek gösterisi düzenlendi.

İHA | 31.01.2018 - 01:39..
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Katalonya Parlamentosu Başkanı Roger Torrent'in özerk yönetim başkanı seçiminin ertelendiğini duyurması üzerine binlerce vatandaş eski lider Charles Puigdemont için toplandı.

Barselona'da Puigdemont'a destek yürüyüşü


"PUİGDEMONT BİZİM BAŞKANIMIZDIR"

Katalan Parlamentosu’nun önünde bir araya gelenler, eski lider Charles Puigdemont için destek gösterisi düzenlendi. Puigdemont maskeleri takan göstericiler şarkılar söyleyerek, "Puigdemont bizim başkanımızdır" şeklinde slogan attı.

Barselona'da Puigdemont'a destek yürüyüşü VİDEO,

Barselona'da Puigdemont'a destek yürüyüşü

BAŞBAKAN, "PUİGDEMONT ADAY OLAMAYACAK" DEDİ

Ayrıca İspanya Başbakanı Mariano Rajoy ise yaptığı açıklamada, Mayıs ayında hakkında tutuklama emri çıkan ve Brüksel’de sürgünde olan Puigdemont’un aday olamayacağını bir kez daha tekrarladı.

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