Katalonya Parlamentosu Başkanı Roger Torrent'in özerk yönetim başkanı seçiminin ertelendiğini duyurması üzerine binlerce vatandaş eski lider Charles Puigdemont için toplandı.





"PUİGDEMONT BİZİM BAŞKANIMIZDIR"

Katalan Parlamentosu’nun önünde bir araya gelenler, eski lider Charles Puigdemont için destek gösterisi düzenlendi. Puigdemont maskeleri takan göstericiler şarkılar söyleyerek, "Puigdemont bizim başkanımızdır" şeklinde slogan attı.

Barselona'da Puigdemont'a destek yürüyüşü VİDEO,

BAŞBAKAN, "PUİGDEMONT ADAY OLAMAYACAK" DEDİ

Ayrıca İspanya Başbakanı Mariano Rajoy ise yaptığı açıklamada, Mayıs ayında hakkında tutuklama emri çıkan ve Brüksel’de sürgünde olan Puigdemont’un aday olamayacağını bir kez daha tekrarladı.