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Barselona’da tren kazası: 54 yaralı

İspanya'da bariyerlere çarpan tren raydan çıktı.

28.07.2017 - 13:32
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İspanya’nın Katalonya Özerk Bölgesinin başkenti Barselona’da tren kazası meydana geldi. Kazada biri ağır olmak üzere en az 54 kişi yaralandı.

BARİYERLERE ÇARPTI

Tarragona'dan yönünden yerel saatle 07.15’te Barselona’nın Fransa istasyonuna gelen bir tren duramayarak rayların sorundaki demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle trende bulunan 54 kişi yaralandı. Yaralılardan 51'i civardaki hastanelere kaldırılırken bir kişinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Tren çarpmanın etkisiyle raydan çıktı.

Barselona’da tren kazası: 54 yaralı

YAVAŞLAMASAYDI PERONA GİRECEKTİ

Yetkililer, trenin yavaşlamayı başardığını eğer yavaşlayamasaydı perona girebileceğini ve bunun da daha kötü sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

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