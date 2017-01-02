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Bartın'da 19 araçlık zincirleme kaza

Bartın'da buzlanan yolda kayan 19 araç birbirine girerken, 5 kişi yaralandı..

DHA | 02.01.2017 - 11:37
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Sabah saatlerinde Bartın-Zonguldak yolunun Gecen Köyü mevkisinde meydana gelen olayda, Zonguldak yönüne giderken yolcu indirmek için yol kenarında duran minibüse, arkadan gelen otomobil çarptı.

19 ARAÇ KAYARAK BİRBİRİNE GİRDİ: 5 YARALI

Arkadan gelen diğer araçlar da buzlanma nedeniyle kayarak birbirine girdi. Toplam 19 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. 112 Acil ekipleri, yaralıları ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Bartın'da 19 araçlık zincirleme kaza

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapandı. Araçların kaldırılması ve tuzlama çalışması yapıldıktan sonra yol yeniden ulaşıma açıldı.

Bartın'da 19 araçlık zincirleme kaza

Bartın'da 19 araçlık zincirleme kaza

Bartın'da 19 araçlık zincirleme kaza

Bartın'da 19 araçlık zincirleme kaza

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