Bartın'da aynı yerde 11 trafik kazası

Bartın'ın Gökçekıran köyü mevkinde 11 aracın karıştığı trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.
1 YARALININ DURUMU CİDDİ
Yaklaşık 2 saat içinde aynı mevkide 11otomobil trafik kazasına karıştı. Çevredekilerin bildirmesi üzerine, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazalarda, araçlarda sıkışan Ferdi Uğur (31), Emrah Uğur (30) ve Özgür Huzuroğlu (30), itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Ferdi Uğur'un durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Karayolları ekipleri, söz konusu noktada kumlama çalışması yaptı.