Bartın'da aynı yerde 11 trafik kazası

Sakarya'nın Erenler ilçesinde araç içinde uyuşturucu satan iki şüpheli jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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Fatih Terim: Allah bizim yanımızda

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Akhisarspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada "O bizim yanımızda, Allah bizim yanımızda, o görüyor." dedi.