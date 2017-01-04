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Bartın'da bir kadın herkesin gözünün önünde kaçırıldı

Bartın’da sabah saatlerinde otomobile zorla bindirilen bir kadının kaçırılma anı kameralara yansıdı.

İHA | 04.01.2017 - 12:45
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Bartın Kırtepe Mahallesi Cumhuriyet Ortaokulu önünde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, okul önünde park edilen araçta bekleyen 3 kişi, bir süre sonra otomobilden inerek beklemeye başladı.

KADINI ZORLA ARACA BİNDİRDİLER

Aracının yanında durdurduğu kadınla konuşan şahıs, bir süre sonra kadını zor kullanarak arabaya bindirmeye çalıştı.

Öncesinde ise birlikte anlaştığı 2 arkadaşını yol ayrımlarına konuşlandıran şahıs, kadını zorla arabaya bindirdiği esnada diğer şahıslar da otomobile koştu.

Bu esnada kadını zorla otomobile bindiren şahıslar olay yerinden hızla uzaklaştı.

Bartın'da bir kadın herkesin gözünün önünde kaçırıldı VİDEO

HERKES SEYRETTİ

Etrafta çaresizce olayı seyreden çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan kişiler ise korku dolu bakışlarla olaya tanık oldu.

Durumu polise bildiren görgü tanıkları sayesinde zanlılar, Çatmaca mevkiinde durdurulan araçta yakalandı.

Zanlılar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturulma başlatıldı.

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