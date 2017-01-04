1 Torununa bakan büyükanneye bakım parası verilecek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, milyonlarca çalışan anneyi yakından ilgilendiren bir açıklama yaptı..

2 Bakan Işık'tan El Bab açıklaması Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, ""Koalisyon güçlerinin El Bab operasyonunda TSK'ya destek vermemesi düşündürücü" dedi..

3 Bartın'da bir kadın herkesin gözünün önünde kaçırıldı Bartın’da sabah saatlerinde otomobile zorla bindirilen bir kadının kaçırılma anı kameralara yansıdı.

4 2017'nin trendi: Kulak makyajı Her gün yeni bir akımla karşı karşıya geldiğimiz bu dönemde modanın yeni gözdesi de kulak kenarlarına makyaj yapmak oldu.

5 Trump Meksika sınır duvarını Reina saldırısına bağladı Seçilmiş ABD Başkanı Trump, Ev sahibi olduğu yılbaşı partisinde Reina saldırısıyla ilgili konuştu.

6 Quaresma'nın Babel isyanı Beşiktaş'la henüz sözleşme yenilemeyen Portekizli yıldız Quaresma, Babel'in alacağı maaşı duyunca yönetimden 2.5 milyon Euro talep etti.