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Bartın'da bir okul zilsiz okul projesi başlattı

Bartın Anadolu İmam Hatip lisesi'nde öğrencilere öz güven ve sorumluluk kazandırmak amacıyla 'Zilsiz Okul' projesi başlatıldı

İHA | 16.04.2018 - 16:17..
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  2. Eğitim

Sınıf, koridor ve bahçeye yerleştirilen saatlerle ders başı yapan öğretmen ve öğrenciler, ders bitiminde de teneffüse çıkıyor.

"ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİMİZ UYUM SAĞLADILAR"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Bartın Anadolu İmam-Hatip Lisesi Müdürü Recep Açıkgöz, "Öğrencilerimiz kendilerine öz güven ve zamanın nasıl yönetebileceğini öğrendiler. Öğretmen ve öğrencilerimiz kısa sürede uyum sağladılar, ben bunun çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Bartın’da ve Türkiye’nin tüm okullarında denemelerini tavsiye ediyorum, inşallah güzel bir örnek olmuştur" ifadelerine yer verdi.

Bartın'da bir okul zilsiz okul projesi başlattı

Bartın'ın Anadolu İmam-Hatip lisesinde mesleki eğitim dersine giren İbrahim Demirel ise "Ben çok faydalı olduğuna inanıyorum, öğrencilerimizde artık sorumluluk sahibi olmaya başlıyorlar" şeklinde konuştu. 12/A sınıfı öğrencisi Yusuf Değirmenci de "Aralık ayının 12 sinden beri zilsiz sistem uygulanıyor, artık biz kendimizi yönetebiliyoruz" dedi.

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