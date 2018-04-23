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Bartın'da CHP'liler Milli Eğitim Müdürü'nü protesto etti

Bartın'da düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında CHP'liler, Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir'i Atatürk Anıtı'na çelenk sunacağı sırada arkalarını dönerek protesto etti.

DHA | 23.04.2018 - 14:20..
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Bartın Valiliği'nde düzenlenen törenle kutlandı.

CHP Bartın İl Başkanı İlknur Erkan, CHP Bartın Merkez İlçe Başkanı Hacı Gölbucaklı ve partililer, Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunduğu esnada arkalarını dönerek protesto etti.

"BU SESSİZ BİR DİRENİŞTİ"

Tören sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan CHP İl Başkanı İlknur Erkan, "Bu sessiz bir direnişti. Yaptığımız sadece Atatürk'e saygısı olmayan bir insanın Atatürk'ün karşısına geçip çelenk koymasını protesto etmekti. Bu sessiz bir direnişti. Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun." dedi.

Bartın'da CHP'liler Milli Eğitim Müdürü'nü protesto etti



Bartın'da CHP'liler Milli Eğitim Müdürü'nü protesto etti



Bartın'da CHP'liler Milli Eğitim Müdürü'nü protesto etti



Bartın'da CHP'liler Milli Eğitim Müdürü'nü protesto etti

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