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Bartın'da drone ile fuhuş operasyonu

Bartın'da Drone ile belirlenen 12 adrese baskın yapıldı. Emniyet ekiplerinin düzenlediği fuhuş operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alındı.

AA | 11.04.2018 - 03:51..
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Bartın'da yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 25 şüphelinin işlemi yapıldıktan sonra adliyeye sevk edildi. Fuhşa teşvik, aracılık etme, yer temin etme, zorlama, tehdit iddiasıyla alınan 25 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Bartın'da drone ile fuhuş operasyonu

 

GÖZALTINA ALINANLAR ARASINDA YABANCI KADINLAR DA VAR

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden 4'ü mahkemece tutuklandı, 8'i adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağıyla, 13'ü ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 6 Nisan'da fuhşa teşvik, aracılık etme, yer temin etme, zorlama, tehdit iddiasıyla insansız hava aracı drone kullanılarak yapılan operasyonda, aralarında yabancı uyruklu kadınların da bulunduğu 25 kişi gözaltına alınmıştı.

Bartın'da drone ile fuhuş operasyonu

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