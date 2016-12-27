Bartın'da hayvan hırsızları suçüstü yakalandı

Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 aylık teknik takip sonucunda dün gece iki ahırdan 4 büyükbaş hayvan çalan hırsızlık şebekesine yönelik Akıncılar köyünde operasyon düzenledi.

Çaycuma’nın Filyos beldesi Aşağısarmaşık köyünde iki ahırdan çaldıkları hayvanları 37 PH 839 plakalı panelvan minibüse bindiren hırsızlar, Bartın merkeze bağlı Akıncılar köyünde jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı.

Panelvan minibüse önden giderek gözlemcilik yapan 67 EP 849 plakalı otomobildeki şahıslar ile birlikte 5 kişi yakalandı. Operasyonda her iki araçta bulunan H.Ç. (41), E.S. (43), M.Ç.(53), E.Ç. (36) ile İ.A.(32) gözaltına alındı. Şebekenin Bartın ve çevresinde son 3 ayda 17 adet büyükbaş hayvan hırsızlığı olayına karıştıkları belirlendi. Hırsızların çaldıkları hayvanları şehir dışında bir kasaba satmak için götürdükleri öğrenildi. Jandarmanın yaptığı nefes kesen operasyon cep telefonu ile de kaydedildi.

Aşağısarmaşık köyü sakinlerinden Halise Temel ve Ekrem Çelik, çalınan hayvanlarını minibüs içinde görünce büyük sevinç yaşadı. Hayvan sahipleri ahırlarından hayvanların çalındığını sabah saatlerinde jandarmadan öğrendiklerini belirterek, jandarma ekiplerine teşekkür ettiler. Jandarma, büyükbaş hayvanları sahiplerine teslim etti.



Çaldıkları hayvanlarla birlikte yakalanan 5 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.