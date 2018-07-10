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Bartın'da ırmağa giren yunus hala aranıyor

6 gün önce Bartın Irmağı'na giren ve denize ulaştırılmaya çalışılırken kaybolan yunusu arama çalışmaları devam ediyor.

AA | 10.07.2018 - 18:13..
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İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin Çağlayan mevkisinden başlattığı ve yaklaşık 13 kilometrelik Boğaz mevkisine kadar yaptığı arama tarama çalışmalarında, son olarak dün görülen yunusa bugün de rastlanılamadı.

AFAD İl Müdürü Nurhan Doğruöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün gözden kaybolan yunus için arama faaliyetlerinin devam ettiğini söyledi.

"ÖLÜ VEYA CANLI OLDUĞUYLA İLGİLİ İHBAR ALMADIK"

Irmaktaki arama çalışmalarının cuma gününe kadar devam edeceğini belirten Doğruöz, "Ekiplerimiz bugün Çağlayan'dan başlayarak Boğaz mevkisine kadar ırmak ve kıyı araması yaptı ama yunusa rastlayamadı. Vatandaşlardan da ölü veya canlı şeklinde bir ihbar almadık. Çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Bartın'da ırmağa giren yunus hala aranıyor

AFAD ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 5 Temmuz'da ırmağa giren yunusu küreklerle ses çıkararak ve ırmak üzerinde bot yardımıyla dalga oluşturarak yönlendirmeye çalışmış ancak sonuç alınamamıştı.

Bartın'da ırmağa giren yunus hala aranıyor

YUNUSUN IRMAĞA GİRDİĞİNDE ÇEKİLEN FOTOĞRAFLARI

Bartın'da ırmağa giren yunus hala aranıyor

Bartın'da ırmağa giren yunus hala aranıyor

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