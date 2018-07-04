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Bartın'da ırmağa giren yunus kurtarıldı

Bartın Irmağı'na giren yunus, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve AFAD ekipleri tarafından 4 saat süren çalışmanın ardından tekrar denizle buluşturuldu.

Haber Merkezi | 04.07.2018 - 08:49..
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Bartın'da sabah saatlerinde Hendekyanı Caddesi Kanlıırmak mevkisinde yürüyüş yolu çalışması yapan belediye ekipleri, balık sürüsünün peşine düşerken Bartın Irmağı'na giren yunusu gördü. İşçiler, durumu polise bildirdi.

Bartın'da ırmağa giren yunus kurtarıldı

3 METRE UZUNLUĞUNDAKİ YUNUS IRMAĞA GİRDİ

Olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı dalgıç timi, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri geldi. İlk olarak AFAD ekipleri botları ırmağa indirerek, yaklaşık 3 metre uzunluğundaki yunusu kovalama çalışması yaptı.

Bartın'da ırmağa giren yunus kurtarıldı


KÜREKLE KOVALANARAK DENİZE GÖNDERİLDİ

Bunda başarılı olunmayınca Sahil Güvenlik dalgıç timi bota binerek, küreklerle ses yaptı. Yaklaşık 4 saat süren çabaların ardından kürek sesleriyle kovalanan yunus, denize ulaştırıldı.

Bartın'da ırmağa giren yunus kurtarıldı


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