Bartın'da ırmağa giren yunus kurtarıldı

Bartın'da sabah saatlerinde Hendekyanı Caddesi Kanlıırmak mevkisinde yürüyüş yolu çalışması yapan belediye ekipleri, balık sürüsünün peşine düşerken Bartın Irmağı'na giren yunusu gördü. İşçiler, durumu polise bildirdi.

3 METRE UZUNLUĞUNDAKİ YUNUS IRMAĞA GİRDİ

Olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı dalgıç timi, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri geldi. İlk olarak AFAD ekipleri botları ırmağa indirerek, yaklaşık 3 metre uzunluğundaki yunusu kovalama çalışması yaptı.





KÜREKLE KOVALANARAK DENİZE GÖNDERİLDİ

Bunda başarılı olunmayınca Sahil Güvenlik dalgıç timi bota binerek, küreklerle ses yaptı. Yaklaşık 4 saat süren çabaların ardından kürek sesleriyle kovalanan yunus, denize ulaştırıldı.



