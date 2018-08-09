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Bartın'da PKK’lı terörist günübirlik evde yakalandı

Kentte günübirlik evlere düzenlenen operasyonda PKK terör örgütü üyesi ile uyuşturucu ticareti ve hırsızlık suçundan aranan 2 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

İHA | 09.08.2018 - 14:58..
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Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde günübirlik kiralık evlere yönelik baskın yapıldı.

30 personelin katılımıyla 73 adet eve yapılan baskınlarda, kayıtsız olarak faaliyet gösterdikleri belirlenen 5 eve 59 bin 425 TL idari para cezası kesilirken, evlerde kaldıkları belirlenen 143 şahısta sorguya alındı.

Bartın'da PKK’lı terörist günübirlik evde yakalandı

ZANLILARIN ARAMA KAYITLARININ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Şahıslar arasında 2 kişinin arama kaydının olduğu tespit edildi. Arama kaydı olan şahısların birinin uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan, PKK terör örgütü üyesi olduğu da tespit edilen diğer şahsın da hırsızlık suçundan arandığı belirtildi.

TUTUKLANDILAR

Yakalanan M.K ve S.K isimli şahıslar haklarında verilen tutuklama kararları nedeniyle Bartın Kapalı Cezaevine teslim edildi.

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