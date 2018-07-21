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Bartın'da tatil beldesinde sahile varil vurdu

Bartın İnkum tatili beldesinde akşam saatlerinde sahile varil vurdu. AFAD'ın yaptığı incelemede kimyasal ize rastlanmadı.

DHA | 21.07.2018 - 21:50..
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İnkum sahilinde kumsalda varil gören cankurtaranların bilgi vermesi üzerine jandarma, itfaiye ve Bartın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri geldi.

İNCELEME YAPILDI

İçinde ne olduğu tespit edilemeyen varil, özel kıyafetli AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kıyıya alındı. Kumsal jandarma ekipleri tarafından güvenlik şeridi ile çevrilirken, varile kimse yaklaştırılmadı. AFAD ekipleri varilde inceleme yaptı.

Bartın'da tatil beldesinde sahile varil vurdu

"KİMYASAL SIZINTI BULUNMADI"

Bartın İl Afet ve Acil Durum Müdürü Nurhan Doğruöz, “Akşam saatlerinde inkum sahilinde bir varil bulunduğu ihbarını aldıktan sonra ekipler kısa sürede olay yerine ulaştı. Hemen olay yerinde geniş güvenlik önlemlerinin alınmasını sağladık. Ve özel kıyafet giyen arkadaşlarımız varilde inceleme yaptı. İlk belirlemelerimize göre, kimyasal herhangi bir buluntuya ya da sızıntıya rastlanmadı. Varilin akıbeti detaylı incelememizin ardından belli olacak” diye konuştu.

Bartın'da tatil beldesinde sahile varil vurdu




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