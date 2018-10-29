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Bartın'da trafik kazası: 2 ölü 5 yaralı

Bartın'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

İHA | 29.10.2018 - 00:21..
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Amasra'dan Bartın istikametine 58 yaşındaki Necati Atay idaresindeki otomobil, Amasra tüneli çıkışında karşı yönden gelen Coşkun Güneş yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Bartın'da trafik kazası: 2 ölü 5 yaralı


YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, otomobilin sürücüsü Necati Atay, Gülcan Arslan (34), Yeşim Arslan (39), Hülya Bozkurt (38) ile diğer otomobildeki sürücü Coşkun Güneş, Turgut Genç (31) ve Serdar Karademir'e (25) kaza yerinde ilk müdahalede bulundu. Yaralılar müdahalelerinin ardından Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Ancak kazada ağır yaralanan sürücü Necati Atay ile aynı araçtaki Gülcan Arslan yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bartın'da trafik kazası: 2 ölü 5 yaralı


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