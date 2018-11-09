Bartın’da vatandaşların çalınan hayvanları bulundu

Önceki gün yapılan operasyonda ele geçirilen 25 büyükbaş hayvan sahiplerine teslim edilmeye başlandı. Bu kapsamda hırsızlık yaptığı iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilen V.S. isimli şahsın Kutlubeydemirciler köyündeki evinin önüne çok sayıda jandarma ekibiyle birlikte tespitleri yapılan çalıntı hayvan sahipleri geldi. Jandarma tarafından tek tek isimleri çağrılarak hayvanlarını alan üreticiler büyük mutluluk yaşadı.

HAMİLE HAYVANINI BUZAĞISIYLA ALDI

Veteriner hekim tarafından yapılan kontrollerin ardından hayvanlarını araçlarına yükleyen üreticilerle ailenin karşı karşıya gelmemesi için olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Bazı üreticilerin çalındığı sırada gebe olan hayvanları doğum yapması nedeniyle buzağıyla gerçek sahiplerinin oldu.

Çalınan hayvanına kavuşan Nevzat Karataş, “Bir ineğim 8’inci ayın 17’sinde kaybolmuştu, bir tanede 6 aylık hamileyken kaybolmuştu. Şimdi buzağı ile teslim aldım. Jandarmaya şikayette bulunmuştuk, nasıl bulunduysa haber verdiler ve aldık” dedi.

"BABAMIZ GERİ GELMEDİ, AMA HAYVANIMIZ GELDİ"

Nevzat Karataş’ın eşi Döndü Karataş ise, “Üzülsem mi ağlasam mı bilemedim. Çok heyecanlıyım. Kayınpederimi kaybettikten sonra hayvanımızı da kaybetmiştik. İki acı üst üste gelmişti. Babamız geri gelmedi ama hayvanımız geri geldi. Çok mutluyuz. En ufak bir şekilde haber bekliyorduk. Sonunda bulundu” diye konuştu.

Çalınan 2 hayvanı ve doğan 2 buzağısına kavuşan Kenan Özcan da, “Yaklaşık olarak 3 ay önce araziden iki tane gebe ineğim çalındı. Kolluk kuvvetlerimizin sayesinde bulundu. Öncelikle merkez karakol komutanlığımıza en alt rütbelisinden en üst rütbelisine kadar, Sayın Savcımıza çok çok teşekkürlerimi sunarım. Onların sayesinde hayvanlarımıza kavuştuk. Onların sayesinde hayvanlarımıza kavuştuk” şeklinde konuştu.