Bartın'da zincirleme kaza: 2 ölü 4 yaralı

Çimento fabrikasından çıkış yapan 48 yaşındaki Nurettin Ergül'ün kullandığı kamyon kavşağa yaklaştığı sırada Bartın’dan İnkumu istikametine giden 24 yaşındaki Nurullah Uçar ve Yaşar Akçil'in kullandığı pikap ile çarpıştı.





2 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. 06 FK 3355 plakalı pikap ile 74 AN 277 plakalı otomobilde bulunan 6 yaralı Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bartın Devlet Hastanesine yaralı olarak götürülen otomobil sürücüsü Nurullah Uçar ve yanındaki yolcu Yusuf Sarıel kazada hayatlarını kaybetti. Kazada yaralanan Kaza yerine getirilen çekici marifetiyle araçların kaldırılmasının ardından Bartın İnkumu yolu çift yönlü trafiğe açıldı.

Kazada Ahmet Akçil (48), Mehmet Bağrıyanık (43), Mustafa Keleş (50), Yaşar Akçil’in Bartın Devlet Hastanesinde tedavileri devam ediyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.