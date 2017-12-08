Barutçugil: Türkler milattan önce kağıt yapmayı biliyordu

Barutçugil, "Avrupa'daki kağıt tarihi 11'inci yüzyılda başlıyor. Bizim bildiğimiz Çin kaynaklarına göre milattan önce 2 binli yıllardan beri kağıdın var olduğu söyleniyor." diye konuştu.

"TÜRKLER KAĞIT YAPMAYI MİLATTAN ÖNCE BİLİYORDU"

Kağıdın Doğu kaynaklı bir buluş olduğuna dikkati çeken Barutçugil, şöyle devam etti:

"Son yıllarda yapılan araştırmalarda, özellikle 1978 ve 1982 yılında yazılan makalelere göre, İslam dünyasında çok önemli bir yer tutuyor kağıt. Yani Çinliler'den çok daha önceleri, belki milattan 3 bin yıl önce Türkler kağıt yapmayı biliyorlardı. Örneğin miladi 793 yılında Halife Harun Reşid, Bağdat'ta bir kağıt fabrikası kuruyor. Daha sonra bu bilgiler Batı'ya gidiyor. Batı'dan Sicilyalı Müslümanlar tarafından İtalya'ya gidiyor. Daha sonra Endülüs'ten İspanya'ya oradan Fransa'ya yayılıyor. Bu arada matbaa ile ilgili bilgiler de Avrupa'dan 600 yıl önce Uygur Türkleri tarafından biliniyordu."