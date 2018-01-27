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Barzani Afrin operasyonunun durdurulmasını istedi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'in merkezine doğru ilerliyor olması Barzani yönetimini de rahatsız ediyor.

Haber Merkezi | 27.01.2018 - 17:52..
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Barzani Afrin operasyonunun durdurulmasını istedi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütlerine vurduğu darbelerin yankıları, Barzani yönetiminden gelmeye başladı.

TÜRK ASKERİ DURMALI

Türkiye'nin Afrin'e doğru ilerlemesinin hata olduğunu savunan Barzani, teröre karşı verilen mücadeleyi savaş olarak nitelendirdi ve yaşananların hemen durması gerektiğini söyledi.

İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye konuşan Barzani, “Afrin’de devam eden operasyon derhal durdurulmalıdır, zira savaş ve çatışma hiç bir çözüme katkı sunmaz.” ifadelerini kullandı.

TERÖRİSTLER TEK TEK ETKİSİZ HALE GETİRİLİYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan son açıklamada; bölgede 340 hedefin imha edildiği, 394 teröristin de etkisiz hale getirildiği belirtilmişti.

Barzani Afrin operasyonunun durdurulmasını istedi

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