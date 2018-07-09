Barzani yemin töreni için Ankara'ya gelecek

Ağaçlar gizlice konuşuyor, ticaret yapıyor ve hatta savaşıyor

Raydan çıkan vagonların kaldırılması için çalışmalar devam ediyor

1 Almanya'da ırkçılık alarmı: Aşırı sağ yükselişte Almanya'da Bild am Sonntag gazetesinin yaptırdığı ankete göre, aşırı sağcı AfD'nin oy oranı yüzde 17'lik rekor seviyeye ulaştı. AfD bu oranla, Sosyal Demokrat Parti'nin oy oranını da yakalamış oldu

2 Emlak Konut'un yeni projesi Niğde'de hayata geçiyor Emlak Konut GYO Genel Müdür Yardımcısı Sinan Ayoğlu, Niğde'de geliştirecekleri projenin detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

3 Sıfır kilometre aldığı araç boyalı çıktı İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde yaşayan Mevlüt Berktaş, aldığı sıfır kilometre otomobilin boyalı olduğu ortaya çıkınca başvurduğu mahkemenin kendisini haklı bulmasına rağmen, zararı karşılanmadı.

4 Wilshere transferinde Ali Koç'u çıldırtan olay Wilshere transferinin yatma sebebi belli oldu. Oyuncunun menajerinin sürekli komisyon için fiyat artırmasına sinirlenen Başkan Ali Koç'un masadan kalktığı ortaya çıktı.

5 İngiltere'de konut fiyatları yükseldi Hazırlanan rapora göre konut fiyatları; haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 artış kaydetti.

6 Fas kıyılarında 45 kaçak göçmen cesedi bulundu Fas'tan yasadışı yollardan İspanya'ya ulaşmaya çalışırken denizde boğularak hayatını kaybeden 45 göçmenin cesedine ulaşıldı