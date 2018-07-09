Barzani yemin töreni için Ankara'ya gelecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın TBMM'de yemin ederek resmen göreve başlayacak. Erdoğan'ın yemin törenine yabancı devlet adamları ve diplomatların da katılması bekleniyor.
IKBY'DEN RESMİ KATILIM
Erbil merkezli yayın yapan ve IKBY'ye yakınlığıyla bilinen televizyon kanalları, bölgesel lider Neçirvan Barzani'nin bugün Ankara'yı ziyaret edeceğini açıkladı.
Barzani'nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 17.00'de düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş törenine katılacağı belirtildi. Haberde, Barzani'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'yı ziyaret edeceği kaydedildi.
KRİZ SONRASI İLK TEMAS
Programa resmî davetli olarak katılan Barzani’nin bu ziyareti geçtiğimiz Ekim ayında gerçekleşen bağımsızlık referandumu sonrası ilk olacak. Türkiye ve İran, IKBY’nin bağımsızlık referandumuna şiddetle karşı çıkmış, ikili ilişkiler adeta kopma noktasına gelmişti.