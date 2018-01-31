Barzani yönetimi Zeytin Dalı Harekatı'nı kınadı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ÖSO birlikleriyle beraber düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı, 12. gününe girdi.
Adım adım Afrin'e doğru ilerleyen Türk askeri ile ÖSO birlikleri, çevre köyleri terörden arındırmaya başladı.
Terör örgütü YPG'ye karşı düzenlenen operasyonlar, Barzani yönetiminde rahatsızlığa neden oldu.
OPERASYONLAR DURSUN
İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye açıklama yapan Mesut Barzani, operasyonların durmasını istemişti.
KÜSTAH KARAR
Bu kararın ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi parlamentosunda alınan karar ile, Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı kınandı.