Barzıkin: Turistler için Türkiye'nin yerini Kenya alacak

Çocuklu aileler başta olmak üzere son yıllarda sürekli Türkiye'yi tercih eden turistleri en çok çeken olayın her şey dahil sistemi olduğu söyledi. Uzmanlardan gelen değerlendirmelerde gıda ve animasyonların turist çekmede en büyük etken olduğu belirtildi. Rusya Seyahat Endüstrisi Birliği Başkan Yardımcısı Yuriy Barzıkin, "Sistem değişikliğinden dolayı Türkiye'nin yerini Kenya alır" dedi.

MISIR'A GELEN YASAK KENYA'YI CANLANDIRDI Kenya'da son yıllarda aktif olarak ‘her şey dahil' sisteminin geliştirildiğini belirten Barzıkin, "Mısır'a uçuşlar yasaklandıktan sonra Kenya'daki tatil yerleri Almanlar, Polonyalılar ve Çekler tarafından fethedildi. Burada seri üretime geçildi, Frankfurt'tan ardı ardına uçaklar kalkıyor" dedi.

‘Her şey dahil' sisteminden vazgeçilmesi kararının ancak oteller seviyesinde alınabileceğini hatırlatan Rus yetkili, otel sahiplerinin gelirlerdeki kaybı gördükten sonra ‘hemen her şeyi eski hale getireceği' tahmininde bulundu. Barzıkin, Türk otelcilerinin böyle bir adım atacağına şüpheyle baktığını, çünkü Türkiye'nin ‘her şey dahil' sistemi sayesinde çok başarılı olduğunu kaydetti.

"ESNAF DA NASİBİNİ ALMALI"

‘Her şey dahil' sisteminin kaldırılması konusunu, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken gündeme getirmişti. Palandöken, turizmin gelişmesi için her şey dahil sistemden vazgeçilerek turistlere doğal güzellikleri görme fırsatı tanınması gerektiğini belirterek, "Küçük esnaf da turizmden nasibini almalı" ifadelerini kullanmıştı.

RST'den alınan bilgiye göre Rus turistler, Alman ve İngilizlerden sonra Türkiye'de ‘doğal güzellikleri' ve tarihi yerleri gezen ilk üç halk arasında yer alıyor. Ruslar, Türkiye'de alışverişte de ilk 5'te yer alıyor.

"HER ŞEY DAHİLDEN VAZGEÇİLMESİ TALEBİ AZALTIR"

Seyahat Acenteleri İttifakı (ATA) İcra Direktörü Nataliya Osipova da ‘her şey dahil' sisteminden kısmen veya tamamen vazgeçilmesinin Rusya'da Türkiye'ye talebi olumsuz etkileyeceğini belirterek, "Çünkü bizim turistler için her şey dahil çok uygun, onlar bu sisteme alıştı ve takdir ediyor" dedi.

Türkiye'nin ‘her şey dahil' sistemini uygulamaya koyan ilk ülke olduğunu hatırlatan Osipova, vazgeçilmesinin Rusya'da serviste düşüş olarak algılanacağını belirterek şu yorumda bulundu: "Her şey dahil sistemi, özellikle küçük çocukları olan aileler için çok uygundu, çünkü bu tür oteller çok iyi organize edildi, öncelikle gıda ve animasyon anlamında."