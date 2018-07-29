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Baş döndüren bir yolculuk: Viva

İki dehayı konu alan bu roman, siyasi idealizmin ve edebiyat kültünün kol kola gezindiği bir devrin kalbine baş döndürücü bir yolculuk niteliğinde…

Özel İçerik | 29.07.2018 - 13:35..
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viva

Aynı yanardağın altında bir devrimciyi ve bir edebiyat dehasını buluşturan yazar Deville, yolu Meksika’dan geçmiş birçok ünlü karakterin karşılaşmaları, hayalleri, mücadeleleriyle Meksika’nın şehirlerini, devrimcilerini, sanatçılarını, katillerini bir araya getirerek müthiş bir tarihsel tablo çiziyor.

Viva - Patrick Deville

(Patrick Deville)

VİVA

1937’de, sürgündeki kaçaklar Troçki ve karısı, Meksika’nın küçük liman kenti Tampico’ya ayak bastıklarında, Cuernavaca da Yanardağın Altında romanıyla edebiyat dünyasını sarsacak Malcolm Lowry’yi ağırlamaktadır. Emiliano Zapata, Pancho Villa gibi isimlerin önderliğinde devrimini Rusya’dan on yıl önce gerçekleştiren Meksika’da, gizemli B. Traven’den Arthur Cravan’a, André Breton’dan Antonin Artaud’ya, Tina Modotti’den Octavio Paz’a birçok sanatçı ve aydının yolları kesişir.

Meksika’daki ilk günlerinde Frida Kahlo ve Diego Rivera’nın evlerinde kalan Troçki, IV. Enternasyonal için çalışmalara da burada başlayacaktır.

Viva - Patrick Deville

Viva

Patrick Deville

Can Yayınları

S.: 224

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