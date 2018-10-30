Başa saplanan tuvalet fırçası 4 saatte çıkarıldı

Biga'da yaşayan ve evinin banyosunda fenalaşan H.T. (32), tuvalet fırçasının üzerine düştü. Fırçanın sapı, H.T'nin sağ gözünden girip beynine ulaştı.

Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

4 SAATLİK OPERASYONLA ÇIKARILDI

Beyin cerrahı Opr. Dr. Cengiz Kara, göz hastalıkları uzmanı Opr. Dr. Eray Eser, anestezi uzmanı Dr. Cenk Çetin ve ameliyathane ekibi tarafından gerçekleştirilen 4 saatlik operasyonun ardından tuvalet fırçası başarılı bir şekilde çıkarıldı ancak hasta sağ gözünü kaybetti.

Hastanede tedavisi devam eden H.T'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"BEYİN ZARI ONARILDI"

Opr. Dr. Kara, hastalarının talihsiz bir kaza geçirdiğini belirterek, "Bu genç hastamızı acilen ameliyata aldık. Gözün alt tarafından giren yabancı cismin beyine saplandığı görüldü. Cisim çıkarılarak beyin dokuları kontrol edildi, temizlendi ve beyin zarı onarıldı. Hastamız ameliyat sonrasında tedavi ve takip amaçlı olarak 3 gün yoğun bakım ünitesinde izlendi." ifadelerini kullandı.

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Ufuk Tali ise operasyonun başarılı geçtiğini ancak hastanın sağ gözünü kaybettiğini belirtti.