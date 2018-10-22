Başak Dizer: Hamile değilim

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer, hamile olduğuna dair iddiaları yanıtladı.

"BEBEK YOK"

Anne olmak için gün saydığı konuşulan Dizer, vücudunu saran siyah kıyafetini göstererek, "Bakın bana, sizce öyle bir şey olabilir mi? Hamile değilim, dedikodular asılsız" açıklamasını yaptı.

PARİS'TE EVLENMİŞLERDİ

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer 21 Şubat 2016'da Fransa’nin başkenti Paris'te nikah masasına oturmuştu. 40 kişinin katıldığı sade törene Tatlıtuğ’un annesi Nurten Tatlıtuğ sağlık sorunları nedeniyle katılamamış ancak ünlü oyuncu annesine nikah anını 3G sistemiyle canlı olarak izletmişti.