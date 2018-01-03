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Başak Dizer'den Kıvanç Tatlıtuğ'a aşk sözleri

Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Başak Dizer, duygusal bir de mesaj yayınladı.

Haber Merkezi | 03.01.2018 - 08:29..
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Başak Dizer'den Kıvanç Tatlıtuğ'a aşk sözleri

2016 yılında nikah masasına oturan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve stilist eşi Başak Dize yeni yıl tatilini Galler'de geçirdi. Başak Dizer, romantik tatilin fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

"ÖNÜMDE, YANIMDA VE ARKAMDA"

Dizer, Kıvanç Tatlıtuğ ile yer aldığı karenin altına şu notu düştü:

"Hep böyle dağ gibi durur önümde, yanımda ve arkamda... Kalbim onun avucunda atar ve minicik kalır elim, sımsıkı tuttuğunda... Çünkü tutarsa sımsıkı tutar, sıkı sıkı sarılır sarıldığında. Her zerresini hissettirir. 'Sen' kaybolur o an, 'biz' doğar. Yok, özel bir gün değil bugün... Sadece özel olan adamı özledim. Gücü benim bilmediğim çok derinlerden bir yerden gelen... Sarılırsanız, sımsıkı sarılın sevdiklerinize kalbinizi duysunlar!"

Başak Dizer'den Kıvanç Tatlıtuğ'a aşk sözleri

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