Başak Parlak'tan Şevkat Yerimdar açıklaması

'Şevkat Yerimdar' dizisinde 'Esin Uçar' karakterini canlandıran Başak Parlak, bu dizi macerasının kendisi için bittiğini açıkladı.

"44 BÖLÜM YAYINLADI"

Parlak, ''Şevkat Yerimdar bizim için uzun bir proje oldu. 44 bölüm yayınlandı ama 2016 Ağustos'unda çekmeye başladık. Normalde kasımda yayına girmesi planlanıyordu dizinin. Kanal başka bir formül düşündü, son anda vazgeçti. Geçen sene mayısta soktular.

''YENİ MACERALAR OLSUN İSTİYORUM''

O yüzden biz senelerdir 'Şevkat Yerimdar' çekiyoruz. Bir de diğer kanallar sinema filmlerini de yayınlıyorlar. Benim için bitti Şevkat Yerimdar. Aslında sezon finali istiyorlar benim için ama ben artık yeni ufuklar, yeni maceralar olsun istiyorum.'' dedi.