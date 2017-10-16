Başak Sayan Fİ kitabının romanından aşırıldığını söyledi

Fi, Çi ve Pi, bir zamanlar yalnızca edebiyat çevrelerince bilinen ancak ilerleyen süreçte bu seriden Fi'nin dizisi de yapılarak popüler kültüre yerleşmiş 3'lü kitap serisi..

Özellikle Ozan Güven'in oyunculuk performansıyla konuşulan Fi'nin kitapları da raflarda yeniden yerini aldı, çok satanlar listelerine girmeyi başardı. Fi'nin diziyle birlikte gelen başarısı konuşulurken oyuncu Başak Sayan'dan gelen bir iddia daha Fi'yi gündeme taşıdı. Yazar Azra Kohen’in Fi, Pi, Çi üçlemesi olan kitaplarının oyuncu Başak Sayan’ın Bağlanma Korkusu adlı romanından 'aşırıldığı' iddia ediliyor. İddiayı ortaya atan da bizzat Bağlanma Korkusu'nu yazan Başak Sayan.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Sayan, “Bağlanma Korkusu ve Fi neredeyse birebir denecek kadar benzerdir. Karakter açılımından, isimlere ve olay örgüsüne kadar... Bazen bir kitabın çok satması başka bir kitaptan etkilenmediği anlamına gelmez" dedi.

“Fİ’Yİ OKUYUNCA MORALİM BOZULDU”

Fi, kitabını çok geç okuduğunu ifade eden Sayan; "Bağlanma Korkusu adlı romanımı 2010 yılında yazdım. 2011 Haziran ayında satışa çıktı. Fi adlı kitap ile birebir aynı neredeyse. Ben Fi'yi çok geç okudum. Zaten sonuna kadar okuyamadım moral bozukluğundan. Ancak bu ülkede bu kadar çok satmış bir kitap için benim romanımın birebir aynısı dediğiniz zaman hemen bu işten kendisine paye çıkarıyor denildiğini bildiğim için üzerine gitmedim."

“BENİM ROMANIMLA BİREBİR AYNIDIR”

"Bağlanma Korkusu 2011 Haziranda yayınlanmış. Fi ise 2013 yılında. Ayını belirtmemişler. Bu konuda yazanlar iki kitabı alıp karşılaştırsınlar bence. Yani başka bir ülkede olsak mahkemeye gitsem kazanacağım bir durumda böylesi yorumlar karşısında susmayacağım daha fazla. Bağlanma Korkusu ve Fi neredeyse birebir denecek kadar benzerdir. Karakter açılımından, isimlere ve olay örgüsüne kadar."





Başak Sayan'ın Bağlanma Korkusu romanı

Başak Sayan’ın gündeme getirdiği bu iddialar üzerine Azra Kohen’in kitaplarının çıktığı Destek Yayınevi tarafından basın açıklaması yapıldı. Fi, kitabının intihal olduğu iddiasının bile gülünç olduğunu belirten yayınevi suçlamaları kesin bir dille reddetti.

"KAMUOYUNUN TAKDİRİNE BIRAKIYORUZ"

Destek Medya Grubu tarafından yapılan açıklamalar şöyle;

"Yayınevimizin değerli yazarı ve edebiyatseverlerin eserlerini ilgiyle takip ettikleri Azra Kohen’in “Fİ-Çİ-Pİ” üçlemesinin intihal olduğu iddiasının gülünçlüğü kamuoyunca zaten takdir ediliyor olsa da, Destek Yayınları olarak sosyal medyanın özgür platformunu dejenere ederek büyük bir yazarın şöhretinden nemalanmak isteyen kişi ve kişilere karşı derhal harekete geçerek yasal yollara başvuracağımızı bildirir, gerçekle hiçbir ilgisi olmayan bu çirkin ve menfaat menşeli iftiraya itibar edilmemesini rica ederiz."





Çok satan Çİ, Fİ, Pİ kitapları

"İKİ KİTAP ARASINDA HİÇBİR BENZERLİK YOK"

"Son günlerde basında ve sosyal medyada ısrarlı bir şekilde gündeme getirilen “Bağlanma Korkusu ve “Fİ” isimli kitapların bire bir aynı olduğu; Azra Kohen’in Başak Sayan’ın kitabından “intihal yaptığı” yönündeki iddialar üzerine tarafımızdan Bağlanma Korkusu isimli kitap incelemeye alınarak, “Fİ” ile intihal karşılaştırması yapılmıştır. Önemle belirtmek isteriz ki iki kitap arasında olay, olay örgüsü, karakterler ve her şeyden önce edebi üslup açısından intihal iddiasını gündeme getirecek hiçbir benzerlik bulunmamaktadır."

"YARGI SÜRECİ BAŞLATTIK"

"Yazarımız Azra Kohen’in kişilik yapısı, zekâsı ve kültürel donanımı tarafımızdan gayet iyi bilinmektedir. Kendisinin bir başka yazarın eserinden intihal yapma ihtiyacı olmadığı hususu çok açık olmakla beraber, iddialara bilimsel olarak da yanıt vermek adına söz konusu intihal incelemesi yapılmış ve kamuoyuyla paylaşma gereği duyulmuştur. Konunun yargıya intikal etmiş olması nedeniyle aynı incelemenin uzman bilirkişiler tarafından da yapılacağı tarafımızdan bilinmektedir ve söz konusu bilirkişi raporu, mahkeme kararının kesinleşmesiyle birlikte kamuoyunun dikkatine ayrıca sunulacaktır." açıklamalarına yer verildi.



