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Başak Sayan: Köpeğim için dua edin

Oyuncu Başak Sayan, 17 yaşındaki köpeği Max için takipçilerinden dua istedi.

Haber Merkezi | 22.10.2018 - 16:16..
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Başak Sayan: Köpeğim için dua edin

Kalp hastası köpeğini veterinere götüren Başak Sayan, duygularını sosyal medya hesabından paylaştı:

"İLK OĞLUM"

"Dile kolay tam 17 sene. Doğduğu gündem beri birlikteyiz. Bütün iyi ve kötü anlarımda benimleydi. İlk oğlum o benim. Üzüldüğümde başını dizime yaslayıp kocaman gözlerini gözlerime dikerek yalnız olmadığımı hissettirdi. Elimi yalayıp 'üzülme' dedi her seferinde. Sevindiğimde etrafımda dört dönerek buna eşlik etti. Evlendiğimi, bebeklerimin oluşunu gördü. Artık çok yorgun olduğu için onlarla fazla oynayamasa bile yanlarına oturup sessizce izledi. Bir iki yıldır kalp hastası idi. Dün sabah aniden yemek yemeyi ve su içmeyi kesti. Anormal bir kalp atışı vardı, deli gibi. Görünce panik oldum anında.

"KÖPEĞİME DUA EDİN"

Önce veterinerimize götürdük, bugün de Avcılar’daki fakültedeyiz. Her kalp hastasında olduğu gibi kalbi çok büyümüş. Kasılmakta zorlanıyor. Gerekli ilaçlarla bir tedavi uygulanıyor şimdi. Serumla takviye yapılıyor. Bu birkaç gün önemli. Eğer tedaviye cevap verirse bunu atlattık, önümüzde epey zamanımız var demektir. O benim yoldaşım oldu bugüne dek. Yalnız hissetmedim hiç sayesinde. Çocuklarımdan evvel saf sevginin ne demek olduğunu ondan öğrendim. Sadakatin, fedakarlığın, sabrın ne demek olduğunu da... O nedenle daha evvel hiç yapmadığım bir şey isteyeceğim sizlerden, lütfen dua edin onun için. Ben dualarla ve iyi enerjiyle düzeleceğine inanıyorum tedavinin dışında... Çünkü tüm evren enerjiden ibaret. Bunu okuyorsanız içinizden kısacık bir iyi dilekte bulunun onun için. Teşekkürler şimdiden..."

Başak Sayan: Köpeğim için dua edin

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