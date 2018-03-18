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Başakşehir-Beşiktaş maçı ilk 11'leri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Medipol Başakşehir ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

Haber Merkezi | 18.03.2018 - 17:48..
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Başakşehir-Beşiktaş maçı ilk 11'leri belli oldu

Başakşehir-Beşiktaş - CANLI SKOR

Başakşehir, Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.  Fenerbahçe ile Galatasaray'ın berabere kaldığı haftada Başakşehir de Beşiktaş da kazanarak avantaj yakalamak istiyor.

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3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER

Başakşehir: Volkan, Clichy, Da Costa, Attamah, Caiçara, Mahmut, İrfan Can, Mossoro, Elia, Visca, Adebayor

Beşiktaş: Fabri, Vida, Adriano, Gökhan, Medel, Tosic, Atiba, Tolgay, Talisca, Babel, Lens, Negredo

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