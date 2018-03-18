Başakşehir-Beşiktaş maçı ilk 11'leri belli oldu

Başakşehir, Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak. Fenerbahçe ile Galatasaray'ın berabere kaldığı haftada Başakşehir de Beşiktaş da kazanarak avantaj yakalamak istiyor.

ŞAMPİYONLUK YOLUNDA KRİTİK MAÇ

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER

Başakşehir: Volkan, Clichy, Da Costa, Attamah, Caiçara, Mahmut, İrfan Can, Mossoro, Elia, Visca, Adebayor

Beşiktaş: Fabri, Vida, Adriano, Gökhan, Medel, Tosic, Atiba, Tolgay, Talisca, Babel, Lens, Negredo