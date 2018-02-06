Başakşehir yeni belediye hizmet binasına kavuşuyor

Emlak Konut, Başakşehir'deki Kuzey Yakası bölgesinde yer alan kent meydanında yeni belediye hizmet binasının inşaatı için Başakşehir Belediyesi ile protokol imzaladı.

BİRÇOK PROJE GELİŞTİRİLİYOR

Emlak Konut'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı Emlak Konut, kuruluşundan bugüne kadar konut projelerinin yanında eğitim tesisleri, camiler, resmi kurumlar gibi sosyal yaşama yön veren birçok proje geliştirmeye devam ediyor.

Emlak Konut Genel Müdürü Murat Kurum, Başakşehir ilçesi ve Kuzey Yakası bölgesine ilişkin değerlendirmesinde, planlı şehircilik anlayışının ilk örneklerinden olan Başakşehir'de 1995 yılından bugüne kadar çok ciddi yatırımlar yapıldığını ve yapılmaya devam ettiğini belirtti.

Kurum, Başakşehir ilçesinde Emlak Konut olarak tamamlanan ve devam eden olmak üzere bugüne kadar yaklaşık 29 bin bağımsız bölüm, 328 derslikli 10 okul, 5 kreş, 3 sağlık tesisi ve 4 cami inşasına imza attıklarını bildirdi.

"KANAL İSTANBUL MEGA PROJELERİN MERKEZİNDE"

Murat Kurum, "Özellikle İstanbul'un yeni yakası olarak nitelendirdiğimiz Kuzey Yakası bölgesi, bulunduğu konum itibarıyla Üçüncü Havalimanı, Halkalı-Havalimanı metro hattı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, İkitelli Şehir Hastanesi'nin yanı sıra, yakın zamanda güzergahı açıklanan Kanal İstanbul gibi mega projelerin merkezinde yer alıyor." görüşlerini aktardı.

37 BİN METREKARELİK KENT MEYDANI

Daha önce Kuzey Yakası projesiyle beraber bu bölgede 360 bin metrekarelik şehir parkı, 37 bin metrekarelik kent meydanı, otel, ofis gibi hem iş hem sosyal yaşama yönelik faaliyetler hayata geçireceklerini açıkladıklarını hatırlatan Kurum, yakın zamanda kent meydanı ve burada bulunan 5 bin kişilik camiyi hizmet verecek hale getireceklerini aktardı.

CAZİBE MERKEZİ OLACAK

Şimdi de Kuzey Yakası bölgesinde yer alan kent meydanında yeni belediye hizmet binasının inşaatı için Başakşehir Belediyesi ile protokol imzaladıklarını anlatan Kurum, "Kuzey Yakası bölgesi, yeni belediye hizmet binası ile inşası devam eden projeler tamamlandığında entegre ulaşım ağları, kent meydanı, ticari üniteleri, şehir parkı ve daha birçok sosyal donatısıyla, toplumun her kesimine hitap edecek, gece gündüz yaşayan bir cazibe merkezi olma potansiyeli taşıyor. İnşallah devletimizin de desteği ile büyüyen ve gelişen Türkiye için katma değer oluşturmaya devam edeceğiz."





400-500 BİN NÜFUSA HİZMET VERECEK

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "400-500 bin nüfusa hizmet verecek güzel bir bina yapmanın zamanı geldi. Türkiye'nin ilk planlı kent meydanı olacak projede ilçemizin tüm kamu kurumlarının yer alacağı Başakşehir Kent Meydanı'na yüksek katlı olmayan güzel bir bina inşa ediyoruz. Bu projeyi gerçekleştirecek olan Emlak Konut'a da katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

