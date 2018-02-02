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Başakşehir’de 50 bin ton tehlikeli atık yakalandı

Başakşehir'de alüminyum geri dönüşümü yapan ve ağır kokular yayan kaçak işletmeye yapılan baskında 50 bin ton tehlikeli atık ele geçirildi.

İHA | 02.02.2018 - 09:13..
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İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, tehlikeli atık üreten işletmeler hakkında denetimlerini arttırdı.

Ortaklaşa yürüyen denetimler sonucunda Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi’nde boş bir araziye uygunsuz bir şekilde tehlikeli atık döküldüğü tespit edildi.

BASKIN YAPILDI

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve İBB’ye bağlı ekipler Mert Salman isminde bir şahsın işlettiği ve 3’ü yabancı uyruklu olmak üzere 4 kişinin çalıştırıldığı işletmeye baskın düzenledi.

Başakşehir’de 50 bin ton tehlikeli atık yakalandı

Yapılan incelemelerde çevredeki dökümhanelerden gelen cüruf atıklarından alüminyum kazanıldığı belirlendi. Kazanımdan geri kalan tehlikeli atıkların ise doğaya bırakıldığı tespit edildi.

Başakşehir’de 50 bin ton tehlikeli atık yakalandı

Olay yerine gelen İSKİ ekipleri de doğaya bırakılan sudan örnekler alarak inceleme başlattı. Etrafına yayılan ağır kokular nedeniyle görevliler de zor anlar yaşadı. Bazı görevlilerin atkı ile burunlarını kapattıkları görüldü.

Başakşehir’de 50 bin ton tehlikeli atık yakalandı

Başakşehir’de 50 bin ton tehlikeli atık yakalandı ViDEO

ÖRNEKLER LABORATUVARA GÖNDERİLECEK

Yaklaşık 50 bin ton olarak belirlenen tehlikeli atıklardan çeşitli örnekler alan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, alınan örnekleri yetkili laboratuvarlara gönderecek.

Başakşehir’de 50 bin ton tehlikeli atık yakalandı

Laboratuvara gelen atığın tehlikelilik özelliğine göre kaçak işletmenin sahibine cezai işlem uygulanacak. Yapılan belirlemelerin ardından da zabıta ekipleri tarafından kaçak işletmenin etrafı bariyerlerle kapatılacak.

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