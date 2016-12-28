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Başakşehir'de banka soygunu

İstanbul Başakşehir’de bir banka şubesine giren maskeli ve silahlı 3 soyguncu, 3 bin 500 doları alarak kayıplara karıştı.

İHA | 28.12.2016 - 16:51
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Başakşehir 5’inci etapta bulunan bir banka şubesinde meydana gelen olayda banka şubesine gelen maskeli ve silahlı üç soyguncu, güvenlik görevlisini etkisiz hale getirerek bankaya girdi.

3 BİN 500 DOLAR ÇALDILAR

Daha sonra gişede bulunan görevliyi silahla tehdit eden soyguncular, kasada bulunan 3 bin 500 doları aldı. Bankanın önünde bekleyen araca binen şahıslar hızla olay yerinden uzaklaştı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Banka çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri bankada incelemelerde bulundu. Güvenlik kameralarını da inceleyen polis ekipleri kaçan soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan polis ekipleri banka içerisinde çalışmalarına devam ederken, bankanın vatandaşlara hizmet vermeye devam etmesi dikkat çekti.

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