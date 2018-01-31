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Başakşehir'de bir fırında 4 ceset bulundu

Başakşehir'de incelenen bir fırının yatakhane bölümünde, ikisi yabancı uyruklu olmak üzere dört ceset bulundu.

İHA | 31.01.2018 - 23:06..
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Dün akşam saatlerinde fırına giden iş yeri sahibi, fırının yatakhane bölümünde bulunan Adem Porsuk (24), kardeşi Oktay Porsuk (17), Suriye uyruklu Agıl Resıd (19) ve soyadı tespit edilemeyen Hikmet isimli Pakistanlı bir kişinin cesediyle karşılaştı. Panikle fırının dışına çıkan iş yeri sahibi, çevredeki bir firmanın güvenlik görevlisine ’içeride 4 tane ceset var’ diyerek yardım istedi.

CESETLER ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI

Güvenlik görevlisi durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri şahısların hayatlarını kaybettiğini belirleyerek, olayla ilgili çalışma başlattı. İkisi yabancı uyruklu 4 kişinin ölümünün karbonmonoksit gazından kaynaklanmış olabileceği öğrenildi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından cenazeler, otopsi yapılmak üzere Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Başakşehir'de bir fırında 4 ceset bulundu VİDEO

FIRIN SAHİPLERİ GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrası polisi arayarak durumu bildiren Mustafa Özpolat, olayı şöyle anlattı:
“Akşam erkenden tavuk yeyip yatıyorlar. Gece fırıncı geliyor hamur yoğuruyor. Hamur yoğururken, üstünü değiştirmek için içeriye giriyor, 4 kişiyi ölü olarak görüyor. Dışarıda koştuğunu görünce ’ne oldu’ dedim, ’yukarıda ölenler var’ dedi. Sonra baktım hakikaten ölenler var, polisi aradım.”


Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, fırın sahipleri R.Y. ve O.T.’yi gözaltına alarak polis merkezine götürüldü. Yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahısların, mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

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