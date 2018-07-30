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Başakşehir'de boya fabrikasında yangın

İstanbul İkitelli'de bulunan boya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, binada maddi hasar meydana geldi.

DHA | 30.07.2018 - 22:43..
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İkitelli'de bulunan Aykosan Sanayi Sitesinde çıktı. 6 katlı bir binanın 4.katındaki boya imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangını gören çevredekiler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine İstanbul'un çeşitli ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Başakşehir'de boya fabrikasında yangın

1 SAATLİK ÇALIŞMAYLA SÖNDÜRÜLDÜ

Binanın üst katlarında bulunan ayakkabı imalathanesinde çalışan işçiler, itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışmasıyla yangın kontrol altına alarak, soğutma çalışması yapıldı.

Başakşehir'de boya fabrikasında yangın

Yangını gören bir işyeri sahibi "Ansızın bir yangın yaşanıyor. Burada işletme sahiplerindeniz. İtfaiye ekipleri gerekli müdahaleyi yaptı. Herhangi bir problem yok. Herkese geçmiş olsun" dedi.

Başakşehir'de boya fabrikasında yangın

Başakşehir'de boya fabrikasında yangın

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