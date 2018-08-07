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Başakşehir'de kontrolden çıkan kamyon dehşet saçtı

İstanbul Başakşehir'de aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan hafriyat kamyonu, 4 otomobili ezdi. Kaza sonrası sürücünün ehliyetinin olmadığı da tespit edildi.

İHA | 07.08.2018 - 12:35..
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Başakşehir'de kontrolden çıkan kamyon dehşet saçtı

Aşırı süratli hafriyat kamyonu sürücüsü, önüne çıkan minibüse çarpmamak için direksiyonu kırdı. Kontrolden çıkan kamyon, önce yol kenarındaki 4 araca, ardından da bir iş yerinin duvarına çarptı.

KAÇAK HAFRİYAT TAŞIYORDU

Bu sırada iş yerinin önünde oturan Sadrettin Can isimli esnaf, yaralandı. Yaralı Can, çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan hafriyat kamyonunun plakasının olmadığı ve kaçak şekilde hafriyat taşıdığı iddia edildi.

Başakşehir'de hafriyat kamyonu dehşeti İZLE

KAMERALAR ANBEAN KAYDETTİ

Şahintepe'de yaşanan dehşet anları güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde esnafların dükkanın önünde sohbet etmesi, bir süre sonra kontrolden çıkan hafriyat kamyonunun esnafların arasına dalması ve esnafların kaçması yer alıyor.

SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİ YOK KAMYON HACİZLİ

Olayı soruşturan polis ekipleri, kazayla ilgili şoke eden ayrıntılara ulaştı. Kaza yapan hafriyat kamyonu sürücüsü Abdülkerim Peksoy’un ehliyetinin bulunmadığını belirleyen ekipler, kamyonun ise hacizli yakalamalı olduğunu belirledi.

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